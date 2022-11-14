ЦСКА впервые при Владимире Федотове проиграл два матча подряд в РПЛ

Московский ЦСКА под руководством 56-летнего российского специалиста Владимира Федотова неудачно завершил календарный год в чемпионате России, уступив в матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» (0:2), вследствие чего красно-синие отметились статистическим достижением.

Как отмечает Opta Sports в телеграм-канале, ЦСКА впервые при Владимире Федотове проиграл два матча подряд в Российской Премьер-Лиге, а в последних шести матчах у армейцев только одна победа (три ничьих и два поражения. – Прим. «Чемпионата»).

Отметим, что до конца 2022 года ЦСКА проведёт ещё два официальных матча – оба на групповом этапе Кубка России. 22 ноября красно-синие сыграют в Екатеринбурге с «Уралом» Виктора Гончаренко, а уже 26 ноября отправятся на встречу с «Сочи».

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