Роналду — о Рангнике: как он собирался возглавлять «МЮ»? Я даже о нём не слышал

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с критикой бывшего главного тренера клуба Ральфа Рангника.

«Рангник даже не тренер, как он собирался возглавлять «Манчестер Юнайтед»? Я даже никогда о нём не слышал», — приводит слова Роналду Mirror.

Напомним, по ходу сезона-2021/2022 Рангник на временной основе руководил «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера. Предполагалось, что после он станет консультантом клуба, однако в итоге «красные дьяволы» объявили о полном расставании с немцем. Под руководством Рангника «Манчестер Юнайтед» провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых одержал 11 побед, девять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

В июне 2022 года состоялась дебютная игра Рангника на посту главного тренера сборной Австрии.

Роналду разбили лицо в матче Лиги наций: