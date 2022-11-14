Аллегри: не думаю, что в этом году можно выиграть скудетто, набрав менее 90 очков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромную победу команды в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (3:0).

«Я не люблю давать объяснения в футболе, так как всё может так быстро меняться день за днём. Футбол на самом деле прост, вы должны выигрывать матчи, для этого есть разные способы. Я могу только поблагодарить ребят за их выступления. «Наполи» проводит свой сезон в замечательном темпе. Я не думаю, что в этом году можно выиграть скудетто, набрав менее 90 очков. Мы сильно отстали. Всего шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими в таблице, так что это шаг вперёд. Теперь нам нужно перезарядиться и быть готовыми возобновить работу в январе», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков.

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