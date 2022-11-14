Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри: не думаю, что в этом году можно выиграть скудетто, набрав менее 90 очков

Аллегри: не думаю, что в этом году можно выиграть скудетто, набрав менее 90 очков
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромную победу команды в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (3:0).

«Я не люблю давать объяснения в футболе, так как всё может так быстро меняться день за днём. Футбол на самом деле прост, вы должны выигрывать матчи, для этого есть разные способы. Я могу только поблагодарить ребят за их выступления. «Наполи» проводит свой сезон в замечательном темпе. Я не думаю, что в этом году можно выиграть скудетто, набрав менее 90 очков. Мы сильно отстали. Всего шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими в таблице, так что это шаг вперёд. Теперь нам нужно перезарядиться и быть готовыми возобновить работу в январе», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков.

10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий

Новость по теме
«Ювентус» поднялся на третье место Серии А, уверенно обыграв «Лацио»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022