Роналду рассказал, как сэр Алекс Фергюсон отговорил его от перехода в «Манчестер Сити»

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подтвердил слухи различных СМИ о том, что после ухода из туринского «Ювентуса» он имел возможность оказаться в «Манчестер Сити».

«Переходя в «Манчестер Юнайтед» я следовал зову сердца, но с тех пор, как ушёл сэр Алекс Фергюсон, в клубе нет никакого прогресса. Ничего не изменилось. Конечно, он лучше, чем кто-либо другой, знает, что клуб находится не на том пути, которого он заслуживает.

Когда возник интерес от «Манчестер Сити» сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты не можешь перейти к ним!» И я сказал: «Хорошо, босс», — приводит слова Роналду The Sun.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Манчестер Юнайтед» предложил Роналду более высокую зарплату, чем «Манчестер Сити», и согласился заплатить € 15+8 млн, которые просил «Ювентус».

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