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Минспорта и Федерация футбола Ирана требуют не включать Азмуна в заявку на ЧМ-2022

Минспорта и Федерация футбола Ирана требуют не включать Азмуна в заявку на ЧМ-2022
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На главного тренера национальной сборной Ирана Карлуша Кейроса по футболу оказывают давление с целью не включать в заявку команды на чемпионат мира по футболу в Катаре нападающего Сердара Азмуна, сообщает IranWire.

По данным источника, Министерство спорта, а также Футбольная федерация страны требует не включать Азмуна в заявку из-за того, что форвард ранее поддержал антиправительственные акции в Иране.

Недавно иранка Махса Амини была убита. Полиция нравов задержала её за «неправильное» ношение хиджаба. После этого страну захлестнули антиправительственные выступления. Азмун, который сейчас на клубном уровне выступает за «Байер», поддержал антиправительственные акции.

ЧМ-2022 пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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