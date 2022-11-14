Бывший советник Федуна назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, объяснил, почему считает главного тренера «Ростова» Валерия Карпина лучшим специалистом по итогам первой половины сезона Российской Премьер-Лиги.
«Я бы сказал, что у «Спартака» получилась хорошая первая часть сезона. Хоть еще ничего не выиграно. Красно-белые должны поддерживать этот уровень даже после перерыва, чтобы попытаться выиграть какой-нибудь трофей.
Абаскаль лучший тренер в России на данный момент? Это сложный вопрос, нужно подождать и тогда увидим. Я считаю, что лучший тренер в России на сегодня – это Карпин, потому что без иностранцев его команда показывает невероятный результат в чемпионате. Вы должны аплодировать Валерию Георгиевичу за его работу в «Ростове», — приводит слова Камоцци Metaratings.
Отметим, что после 17 тура «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Впереди «Спартак» (36) и «Зенит» (42).
Как Карпин дал Бушманову в глаз.
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