Валерий Гладилин: «Спартак» способен побороться с «Зенитом» за титул

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе «Спартака» в дерби с «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ.

«Первый тайм был полностью за «Спартаком», команда могла выиграть и в три мяча, и в четыре. А после перерыва, наверное, немного психологически успокоились, но даже если брать и вторую половину, то матч всё же был под контролем «Спартака», но вот в конце пропустили и заставили понервничать болельщиков. Отмечу «Локомотив», они забили прекрасный гол. Нервная концовка, но это заслуженная победа «Спартака».

Как оцениваю промежуточный результат «Спартака»? Это очень хороший результат, «Спартак» показал свой уровень. Команда и должна находиться так высоко, имея такой состав и финансовые возможности.

Шансы на борьбу за чемпионство в этом сезоне? Есть шансы, ребята поверили себя, но чтобы победить «Зенит» в итоговом зачете, нельзя терять очки. Нужно побеждать в каждой игре, потому что питерцы редко допускают ошибки. Но даже если «Спартак» займёт и второе место в этом сезоне, то это всё равно будет хорошим результатом, потому что виден прогресс молодых игроков, они окрепнут и наберутся опыта — это предпосылки для дальнейшей борьбы с «Зенитом», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, на данкый момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Спартак» на шесть очков.