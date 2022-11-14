Григорян: будет неприятно смотреть, когда Сычевой вернётся на первенство бани
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Известный российский тренер Александр Григорян высказался о российском форварде «Оренбурга» Владимире Сычевом.
«Сычевой оставляет противоречивое впечатление. По игре вопросов нет, оказался талантливым парнем. До этого он играл на первенство бани, и вот так сразу показывает класс на таком уровне. Это говорит о том, что на самом деле у него большие способности.
Творческий парень, но только время покажет, он это творчество в плюс себе направит или нет. Как вы понимаете, я только за творчество. Но по опыту я могу сказать: парень, остановись немножко. Потому что приятно смотреть на то, как ты играешь. Будет неприятно смотреть, когда ты вернёшься опять на первенство бани. А такое возможно», – приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
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