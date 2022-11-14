«Динамо» было сильнее ЦСКА и могло забивать больше». Саба Сазонов — о матче с армейцами

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал победу своего клуба в дерби с ЦСКА в рамках матча 17-го тура РПЛ, который прошёл вчера, 13 ноября.

«Последний матч чемпионата в этом году. Мы выиграли и очень счастливы. Получилось дружеское дерби, мы в нём наконец победили. Могли забивать больше. Считаю, что «Динамо» было сильнее. Вся команда сыграла хорошо, не хотелось бы кого‑то выделять. Скопинцев ждал этого шанса, Лаксальт ему его предоставил. Считаю, что он им воспользовался. Поздравляю его с голом.



Мяч планируем разыгрывать. Иногда приходится играть вперёд. Поле у нас не в самом лучшем состоянии. ЦСКА в конце чуть‑чуть взял инициативу в свои руки. Мы поговорили с Шуниным и партнёрами по команде, что нам нужно выдержать натиск.



Мы счастливы, что поднялись на четвертое место, будем продолжать расти. Надеюсь, в последних матчах Кубка тоже победим. За кого буду болеть на ЧМ? Пока не определился», — приводит слова Сазонова „Матч ТВ“.

Напомним, на данный момент «Динамо» находится на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе 29 очков.