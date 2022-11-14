Лионель Месси: я не из тех, кто даёт обещания. Всё решает Бог
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своём отношении к религии.
«Я не из обещающих и не давал обещаний. Просто всегда думаю, что Бог всё решает. Он знает, когда наступит момент, какой момент и что должно произойти.
Всегда благодарен за всё, что со мной произошло как в футболе, так и в моей жизни. То, что должно прийти – придёт. Думаю, что Бог решает это. Я просто думаю об этом. Но я не из обещающих», — приводит слова Лионеля Месси Ole.
Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Франции на счету аргентинца семь голов и 10 результативных передач в 13-ти матчах. Также Месси забил четыре гола и отдал столько же результативных передач в пяти играх Лиги чемпионов УЕФА.
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