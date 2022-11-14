Карим Бензема: Роналду ещё не поздравил меня с «Золотым мячом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема, недавно выигравший «Золотой мяч», рассказал об этой награде и своём состоянии здоровья.
«Я не хотел прекращать играть, пока не выиграю «Золотой мяч». Всегда верил в себя, знал, что в какой-то момент, с моими качествами и амбициями, я смогу выиграть. Вот почему последние четыре года я постоянно старался получить этот трофей.
Поздравил ли меня Роналду? Нет, ещё нет. Моя форма? Со мной всё хорошо, у меня были небольшие боли, небольшой дискомфорт был повсюду. С таким количеством матчей это нормально. Я позаботился о себе, буду в форме и готов к сборной, поэтому нет проблем. Буду сосредоточен на том, что должен делать.
Мы любим играть в футбол. Проблема в том, что мы не машины. Мы всегда должны быть на 100% готовы и играть каждые три дня. В какой-то момент возникают травмы, это нормально», — приводит слова Бензема Marca.
Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема
- 14 ноября 2022
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