Жозе Моуринью: в «Роме» есть игроки очень низкого уровня, кто-то должен быть самокритичным

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничейный матч своего клуба с «Торино» (1:1) в рамках 15-го тура Серии А, который состоялся вчера, 13 ноября.

«Меня справедливо удалили. Я сказал арбитру плохие слова, но попросил прощения после матча.



Когда Дибала играет – совсем другое дело. Без него тяжело. У нас есть игроки очень низкого уровня, кто-то должен быть самокритичным», — приводит слова Моуринью журналист Николо Скира на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, после недавнего матча чемпионата Италии Моуринью заявил о непрофессиональном поведении одного из футболистов своей команды. При этом португальский специалист не назвал имя футболиста.

На данный момент «Рома» занимает седьмое место турнирной таблицы Серии А.

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