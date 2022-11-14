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Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил результаты команды в первой части сезона

Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил результаты команды в первой части сезона
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Павел Пивоваров, занимающий пост генерального директора московского «Динамо», высказался о результатах клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

«Есть ощущение, что в первой части сезона «Динамо» недобрало очков. По ходу сезона у нас возникли проблемы с составом, какое-то время ушло на их решение. Думаю, та игра, которую команда показывает в последних матчах, говорит во многом о том, что проблемы решились. Команде желаем только удачи, она выступает ярко, есть хороший темп игры, хорошая самоотдача. У команды появилось отличное игровое взаимодействие. С оптимизмом смотрим в будущее.

Трансферные вопросы обсудим после игр Кубка России, но в целом мы считаем, что команда укомплектована», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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