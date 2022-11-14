Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил результаты команды в первой части сезона

Павел Пивоваров, занимающий пост генерального директора московского «Динамо», высказался о результатах клуба в нынешнем сезоне РПЛ.
«Есть ощущение, что в первой части сезона «Динамо» недобрало очков. По ходу сезона у нас возникли проблемы с составом, какое-то время ушло на их решение. Думаю, та игра, которую команда показывает в последних матчах, говорит во многом о том, что проблемы решились. Команде желаем только удачи, она выступает ярко, есть хороший темп игры, хорошая самоотдача. У команды появилось отличное игровое взаимодействие. С оптимизмом смотрим в будущее.
Трансферные вопросы обсудим после игр Кубка России, но в целом мы считаем, что команда укомплектована», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 14 ноября 2022
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
06:49
-
06:20
-
06:07
-
05:35
-
05:15
-
04:39
-
04:14
-
04:12
-
04:06
-
03:56
-
03:24
-
02:41
-
02:41
-
02:21
-
02:21
-
02:07
-
02:03
-
01:57
-
01:52
-
01:38
-
01:30
-
01:27
-
01:18
-
00:43
-
00:37
-
00:31