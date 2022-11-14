Дмитрий Гафин высказался о введении Fan ID на стадионе «Динамо» в 2023 году

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал введение системы Fan ID на стадионе клуба в 2023 году.

«Fan ID? Мы являемся юридическим субъектом: подчиняемся тем законам, которые действуют у нас в стране. Естественно, со следующей игры РПЛ в 2023 году наши болельщики, как и мы, будут приходить на футбол с картой болельщика», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Во вчерашнем матче московское «Динамо» дома оказалось сильнее ЦСКА. Хозяева вышли вперёд на 40-й минуте встречи благодаря голу Дмитрия Скопинцева, точный пас ему отдал Даниил Фомин. На 63-й минуте «Динамо» забило ещё один — гол на счету Муми Нгамалё. Через две минуты армейцы сумели сократить отставание в счёте, когда Иван Обляков реализовал свой голевой момент. После этого результативных действий совершено не было.