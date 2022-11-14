Дмитрий Гафин предположил, в каком случае РПЛ была бы одной из самых топовых лиг в мире
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, в каком случае российский чемпионат мог бы быть одним из самых топовых в мире.
«В матче с ЦСКА мне очень понравилась атмосфера — был полный стадион. Получилось шикарное московское дерби. Негатива, мата и всего прочего почти не было. По качеству игры с нашей стороны это был один из лучших матчей в сезоне. Мне кажется, если бы все матчи РПЛ проходили на таком уровне, то наш чемпионат был бы одним из самых топовых в мире», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, «Динамо» после 17-ти туров Российской Премьер-Лиги занимает четвёртое место в турнирной таблице. В активе столичного клуба 29 очков. У лидера, «Зенита», 42 очка.
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