Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников оценил решение «Локомотива» назначить Галактионова главным тренером команды

Сенников оценил решение «Локомотива» назначить Галактионова главным тренером команды
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о назначении на должность главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Все были готовы к этому. В последнее время только и говорилось, что Галактионов должен доработать и прийти в «Локомотив», поэтому ничего удивительного. Понятно, что был выбран определённый вектор, и клуб наконец договорился со всеми.

Мы видим, что Галактионов в Нижнем Новгороде сделал боеспособный клуб, хоть он и не слишком высоко в таблице. Команда показывала интересный футбол. Если сравнивать с московскими командами, то там средний подбор футболистов. В «Локомотиве» у него есть шанс поработать с хорошими игроками. Может, сделать что-то больше.

Сейчас очень тяжёлая ситуация для «Локомотива». Отрыв в шесть очков, нужно ещё две игры выиграть, чтобы выйти из зоны стыковых матчей. Предстоит серьёзная работа. Хорошо, что это сделали сейчас: у Галактионова будет время познакомиться с командой, а до весенней части чемпионата ещё три месяца.

Тренер успеет заложить фундамент и подобрать футболистов. Будет какая-то трансферная политика: кто нужен, кто не нужен, сто процентов кого-то перетащит из «Пари НН». По весне будет понятно, получается у него или нет», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Пари НН» устроил шоу в последнем матче Галактионова! Тренер возглавит топ-клуб «Пари НН» устроил шоу в последнем матче Галактионова! Тренер возглавит топ-клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022