Сенников оценил решение «Локомотива» назначить Галактионова главным тренером команды

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о назначении на должность главного тренера команды Михаила Галактионова.



«Все были готовы к этому. В последнее время только и говорилось, что Галактионов должен доработать и прийти в «Локомотив», поэтому ничего удивительного. Понятно, что был выбран определённый вектор, и клуб наконец договорился со всеми.



Мы видим, что Галактионов в Нижнем Новгороде сделал боеспособный клуб, хоть он и не слишком высоко в таблице. Команда показывала интересный футбол. Если сравнивать с московскими командами, то там средний подбор футболистов. В «Локомотиве» у него есть шанс поработать с хорошими игроками. Может, сделать что-то больше.



Сейчас очень тяжёлая ситуация для «Локомотива». Отрыв в шесть очков, нужно ещё две игры выиграть, чтобы выйти из зоны стыковых матчей. Предстоит серьёзная работа. Хорошо, что это сделали сейчас: у Галактионова будет время познакомиться с командой, а до весенней части чемпионата ещё три месяца.



Тренер успеет заложить фундамент и подобрать футболистов. Будет какая-то трансферная политика: кто нужен, кто не нужен, сто процентов кого-то перетащит из «Пари НН». По весне будет понятно, получается у него или нет», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.