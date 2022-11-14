Обухов рассказал о своём возвращении в «Оренбург» после допинговой дисквалификации

Российский нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о своём возвращении после дисквалификации из-за допинга.



«У нас будет отпуск в декабре. И уже на сборы еду официально с командой. Всё отлично. С 17 октября работаю и с командой, и дополнительно, почти каждый день. Уже набрал хорошую форму. Ребята шутят, что в отпуске я буду лучший. Во время отпуска тоже не буду отдыхать, придётся поработать. Без футбола очень скучно.



Я отыграл полгода, мы вышли в премьер‑лигу. Я приехал на сборы, отработал две тренировки, и уже после второй мне позвонил юрист и сказал, что дисквалификацию продлили. Поддержал ли клуб? Да, за что им большое спасибо. Сказали: «Давай, готовься, мы тебя ждём обратно». Соответственно, всегда были на связи с тренером, а когда команда приезжала в Москву, виделся с ребятами. Поддерживали связь, теперь рад вернуться в «Оренбург», – приводит слова Обухова «Матч ТВ».