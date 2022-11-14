Отец Пруцева высказался о первом голе сына за «Спартак»

Игорь Пруцев, отец российского полузащитника московского «Спартака» Даниила Пруцева, высказался о первом забитом мяче сына за красно-белых.



«Я был на стадионе, смотрел игру. После матча сказал Данилу: «Молодец. Так держать. Это только начало». Гол всё-таки долгожданный. В первом тайме игра была очень хорошей: взаимодействия, комбинационный, атакующий футбол – очень здорово. Во втором тайме по результату, скорее, играли. Но эмоции положительные в любом случае. Во-первых, Даня неплохо сыграл. Во-вторых, наконец, забил гол. Он с детства стремился, выходя на поле, быть лучшим. У него всегда есть мотивация прогрессировать. Посвятил мне гол? Да, это приятно. Но у нас семья большая: мама, брат, бабушка, дедушка – есть кому ещё посвящать голы, если они будут. Вопрос только в очерёдности.



Как таковых советов в плане игры я уже не даю, как раньше. Он всё-таки вырос и сейчас играет в такой команде, как «Спартак». Единственное, можем какие-то эпизоды обсудить, где можно было бы сыграть получше и так далее – на бытовом уровне. Но каких-то особых советов нет. Потому что есть тренер, тактика, требования тренерского штаба. Он их выполняет. Я вижу, что он в «Спартаке», как и ранее в «Крыльях», прогрессирует. Он вышел на новый уровень, и это самое главное», – приводит слова Игоря Пруцева Metaratings.