Леонид Федун: второе место «Спартака»? Без еврокубков всё, что не первое место — не очень

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил выступление команды в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Второе место «Спартака» в первой части сезона РПЛ — хорошо или не очень? Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно. А без еврокубков всё, что не первое место — не очень. Но я думаю, что наши болельщики довольны. Главное, что команда хорошо играет!», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Леонид Федун являлся президентом «Спартака» с 2004 по август 2022 года. В этом году о приобретении 100% акций московского клуба объявила нефтяная компания «Лукойл».

Первую часть сезона в чемпионате России «Спартак» закончил на второй строчке с 36 очками в 17 матчах. На первом месте «Зенит» (42).