В «Спартаке» объяснили, почему Титов и Тихонов не вошли в комитет ветеранов клуба

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на ряд вопросов, связанных с комитетом ветеранов московского клуба. В частности, он объяснил, почему в комитет не вошли некоторые знаковые личности из истории красно-белых.
«Каковы итоги заседания совета директоров «Спартака»? Были рабочие моменты. Один из вопросов — комитет ветеранов. Мы, занимаясь этим вопросом, вывели его из структуры клуба — под совет директоров. Чтобы он давал оценку деятельности клуба, в том числе менеджмента. Но думаю, что основная задача комитета ветеранов всё-таки в том, чтобы систематизировать работу по поддержке ветеранов и членов их семей.
Будут ли члены комитета ветеранов «Спратака» получать зарплату? Нет. По итогам сезона, если клуб достигнет целей, которые заявлены, и будет премироваться, конечно, ветераны не будут забыты.
В комитете нет Ловчева и Мостового? Я не формировал комитет. Изначально это было пожелание Олега Ивановича. Я задавал вопрос по поводу, скажем так, более молодого поколения.
Тихонов и Титов? Олег Иванович, с большой любовью и уважением к ним, сказал, что они пока не ветераны. Но тем не менее, мы как раз и хотим, с помощью комитета построить работу со всеми, кто был в «Спартаке» — это все наши бывшие игроки, тренеры, которые были в структуре клуба», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».
- 14 ноября 2022
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