Жорди Альба: я хочу остаться в «Барселоне» и завершить карьеру здесь

Защитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жорди Альба заявил, что хочет завершить карьеру в каталонском клубе.
«Я никогда не получал никаких предложений от «Интера» или какого-либо другого клуба. Я всегда хотел остаться в «Барселоне». Я хочу остаться и завершить карьеру здесь. Когда я пойму, что больше не могу давать команде то, что от меня нужно, уйду сам в тот же день», — приводит слова Альбы Mundo Deportivo.
33-летний Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В составе команды из столицы Каталонии сыграл 441 матч, в которых забил 25 голов и сделал 95 голевых передач. Альба выиграл 15 трофеев вместе с «Барселоной», в том числе кубок Лиги чемпионов в 2015 году. Контракт испанца с клубом рассчитан до 2024 года.
«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 14 ноября 2022
-
10:20
-
10:14
-
10:13
-
10:11
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
06:49
-
06:20
-
06:07
-
05:35
-
05:15
-
04:39