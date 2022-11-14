Жорди Альба: я хочу остаться в «Барселоне» и завершить карьеру здесь

Защитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жорди Альба заявил, что хочет завершить карьеру в каталонском клубе.

«Я никогда не получал никаких предложений от «Интера» или какого-либо другого клуба. Я всегда хотел остаться в «Барселоне». Я хочу остаться и завершить карьеру здесь. Когда я пойму, что больше не могу давать команде то, что от меня нужно, уйду сам в тот же день», — приводит слова Альбы Mundo Deportivo.

33-летний Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В составе команды из столицы Каталонии сыграл 441 матч, в которых забил 25 голов и сделал 95 голевых передач. Альба выиграл 15 трофеев вместе с «Барселоной», в том числе кубок Лиги чемпионов в 2015 году. Контракт испанца с клубом рассчитан до 2024 года.

«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.