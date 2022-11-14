Личка: лучше бы было, если бы в РПЛ была борьба пяти-шести команд за чемпионство

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Марцел Личка заявил, что хотел бы видеть более конкурентную борьбу за чемпионство в Российской Премьер-лиге.

«Зенит» уже чемпион? Это команда другого уровня. Для них плохо, что они не могут играть в Европе и сравнить свой уровень. Для меня они чемпионы, а три‑четыре команды будут бороться за второе место.

Хорошо ли, когда одна команда выигрывает лигу несколько раз? Лучше бы было, если бы была борьба пяти‑шести команд за первое место. Но в этом году уровень «Зенита» намного выше, чем у других. Хотелось бы большей конкуренции. Может быть, это сделают «Спартак», ЦСКА, «Ростов», — приводит слова наставника «Оренбурга» «Матч ТВ».

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в качестве лидера чемпионата России, опережая идущий вторым московский «Спартак» на шесть очков. Петербуржская команда выигрывала титул РПЛ последние четыре года.