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Тренер «ПСЖ» Галтье подтвердил, что клуб хочет продлить контракт с ведущим футболистом

Тренер «ПСЖ» Галтье подтвердил, что клуб хочет продлить контракт с ведущим футболистом
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил, что клуб хочет продлить контракт с полузащитником Марко Верратти.

«Мне рассказали о желании клуба подписать новый контракт с Марко Верратти. Да, это правда, и это часть наших планов. Я думаю, что Марко действительно счастлив здесь, в Париже», — приводит слова Галтье Goal.

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают контракт до 2026 года, которое должны подписать до возобновления сезона в чемпионате Франции в декабре. Текущее соглашение Верратти с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Итальянский полузащитник перешёл в парижский клуб в 2012 году. За столичную команду Марко Верратти сыграл 256 матчей и стал автором пяти голов.

«ПСЖ» в 15 матчах чемпионата Франции набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице первое место.

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