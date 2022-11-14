«ПСЖ» готов заплатить за Сона € 80 млн. Президент парижан встретится с игроком в Катаре
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может продолжить карьеру во Франции. «ПСЖ» заинтересован в подписании 30-летнего футболиста и готов выложить за его переход € 80 млн. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи лично заинтересован в этом трансфере и намерен встретиться с Соном во время чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает El Nacional.
По сведениям источника, Сон не собирается продлевать свой контракт с «Тоттенхэмом», истекающий в 2025 году. «Шпоры» готовы заработать на его продаже, если поступит хорошее предложение, и в «ПСЖ» надеются, что € 80 млн будет достаточно.
В нынешнем сезоне Сон в 19 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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