Личка: «Оренбургу» будет тяжело сохранить Сычевого. Заберу его в Чехию и никому не отдам

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил игру форварда команды Владимира Сычевого в текущем сезоне и прокомментировал продление контракта с ним.

«Что я сделал с Сычевым? Работаем. Он хочет работать, со вторым тренером много разговаривает. Принимает критику. Он натуральный продукт футбола, за три года сделал такой большой шаг вперед. Он это принимал как дар от бога, от футбола.

Что нужно делать, чтобы Сычевой и весной столько забивал? Работать на тренировках и повторять то, что делал уже в игре. Сегодня он много отрабатывал в обороне после потери мяча. Это черновая работа, нужно продолжать трудиться. Как тренируешься — так и играешь.



Перед отъездом в сборную мы все его поблагодарили, пожелали удачи. Это очень важный момент в его карьере. Супер!



Благодаря тому, что Сычевой продлил контракт, он может чуть‑чуть успокоиться. Если будет какое‑то предложение из другой команды, нам будет тяжело его сохранить. Я уже сказал наверху — заберу его с собой в Чехию, закрою в комнате и никому не отдам», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Сычевой делит лидерство в бомбардирской гонке Российской Премьер-лиги текущего сезона с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. У обоих нападающих по 14 забитых мячей. Сычевой был вызван в сборную России на ноябрьские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.