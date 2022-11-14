Чернов: «Спартак» мог заканчивать матч с «Локо» в первом тайме, но не реализовал моменты

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе красно-белых в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом» (2:1). Напомним, после первого тайма «Спартак» выигрывал со счётом 2:0. Железнодорожники забили свой единственный гол в концовке встречи.

«Первый тайм мы сыграли очень уверенно, контролировали полностью игру. Думаю, в первом тайме можно было заканчивать матч, если бы забили третий, но не смогли реализовать те моменты, которые были.

В перерыве поговорили с ребятами. Сказали, что во втором тайме нельзя расслабляться. Но «Локо» добавил, стал играть лучше, забирать подборы. Поэтому такая нервозная игра была во втором тайме», — приводит слова Никиты Чернова Sport24.