Чернов: «Спартак» мог заканчивать матч с «Локо» в первом тайме, но не реализовал моменты
Поделиться
Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе красно-белых в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом» (2:1). Напомним, после первого тайма «Спартак» выигрывал со счётом 2:0. Железнодорожники забили свой единственный гол в концовке встречи.
«Первый тайм мы сыграли очень уверенно, контролировали полностью игру. Думаю, в первом тайме можно было заканчивать матч, если бы забили третий, но не смогли реализовать те моменты, которые были.
В перерыве поговорили с ребятами. Сказали, что во втором тайме нельзя расслабляться. Но «Локо» добавил, стал играть лучше, забирать подборы. Поэтому такая нервозная игра была во втором тайме», — приводит слова Никиты Чернова Sport24.
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
10:20
-
10:14
-
10:13
-
10:11
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
06:49
-
06:20
-
06:07
-
05:35
-
05:15
-
04:39
Партнерский контент