В «Боруссии» Дортмунд заявили, что не смогут конкурировать с топ-клубами за Беллингема

Исполнительный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб примет решение о будущем полузащитника команды Джуда Беллингема после чемпионата мира 2022 года.

«Думаю, как только чемпионат мира в Катаре закончится, мы обсудим с Беллингемом то, что он на самом деле хочет. С ним и его родителями, с которыми у нас очень близкие отношения. И, конечно, с его представителем. И тогда он должен просто сказать нам, хочет ли он остаться или хочет уйти. При любом раскладе у нас будет очень приятная и разумная дискуссия друг с другом.

Но мы не должны делать вид, что финансовая сторона вопроса не обсуждается. Если в дело вмешаются действительно большие клубы, то мы не сможем себе позволить конкурировать с ними», — приводит слова Ватцке BILD.

Ранее появлялась информация, что в переходе футболиста заинтересованы многие европейские топ-клубы, в том числе «Челси», «Ливерпуль», «Реал» Мадрид и «Бавария». В текущем сезоне на счету 19-летнего англичанина 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он забил девять голов и сделал три голевые передачи.

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