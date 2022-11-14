«Манчестер Юнайтед» определился с заменой для Де Хеа. Сумма выкупа — € 75 млн

Вратарь «Порту» и сборной Португалии Диогу Мейрелеш Кошта продолжает входить в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Английский клуб намерен подписать Кошту на замену Давиду Де Хеа, чей контракт истекает летом 2023 года. Сумма отступных за Диогу — € 75 млн. Об этом сообщает Caught Offside.

23-летний Коста — воспитанник «Порту». Диогу родился в Швейцарии, однако принял решение выступать за сборную Португалии. В нынешнем сезоне на его счету участие в 19 матчах чемпионата страны и Лиги чемпионов, в которых он пропустил 16 голов и девять раз сыграл «на ноль».

Действующее соглашение между сторонами истекает в 2027 году. Оно было продлено в начале ноября 2022 года, в этот же момент поднялась и сумма выкупа за вратаря.

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