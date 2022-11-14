Владимир Гранат: ЦСКА начал играть с «Динамо» лишь после счёта 0:2. Но было уже поздно
Поделиться
Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал прошедший матч 17-го тура Российской Премьер-лиги, в котором бело-голубые встречались с ЦСКА.
«Хороший, яркий и боевой матч получился. Мне очень понравилось. «Динамо» смогло использовать свои моменты, а ЦСКА начал играть в полную силу лишь после счёта 0:2. Но было поздно уже что-то делать, потому что надо было играть с первых минут», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Встреча, ставшая последней в РПЛ перед зимней паузой в чемпионате, закончилась победой «Динамо» 2:1. В составе бело-голубых голами отметились защитник Дмитрий Скопинцев и нападающий Муми Нгамалё, за ЦСКА мяч забил полузащитник Иван Обляков.
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
11:54
-
11:49
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:04
-
11:03
-
11:00
-
10:58
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:14
-
10:13
-
10:11
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:48
-
08:45
-
08:40
Партнерский контент