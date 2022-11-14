Владимир Гранат: ЦСКА начал играть с «Динамо» лишь после счёта 0:2. Но было уже поздно

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал прошедший матч 17-го тура Российской Премьер-лиги, в котором бело-голубые встречались с ЦСКА.

«Хороший, яркий и боевой матч получился. Мне очень понравилось. «Динамо» смогло использовать свои моменты, а ЦСКА начал играть в полную силу лишь после счёта 0:2. Но было поздно уже что-то делать, потому что надо было играть с первых минут», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Встреча, ставшая последней в РПЛ перед зимней паузой в чемпионате, закончилась победой «Динамо» 2:1. В составе бело-голубых голами отметились защитник Дмитрий Скопинцев и нападающий Муми Нгамалё, за ЦСКА мяч забил полузащитник Иван Обляков.