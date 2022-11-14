«Разнообразие побеждает». Lufthansa представила самолёт для сборной Германии на ЧМ-2022

Немецкая авиакомпания Lufthansa представила самолёт, на котором сборная Германии по футболу полетит на чемпионат мира 2022 года в Катар.

Фото: Lufthansa

Фото: Lufthansa

Фото: Lufthansa

Самолёт Airbus A330 был украшен изображением обнимающихся болельщиков и футболистов сборной Германии разного пола и национальностей. На транспорте представлена надпись: «Разнообразие побеждает».

«Lufthansa — это синоним открытости, терпимости, разнообразия и объединения людей. Компания позволяет своим клиентам из всех стран и культур общаться и приветствует всех на борту, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, религии, национальности или сексуальной ориентации», — говорится в официальном заявлении компании, приведённом Simple Flying.

Lufthansa является официальным перевозчиком сборной Германии с 2005 года. Немецкая авиакомпания недавно продлила свое партнерство с национальной командой до 2026 года.

Сборная Германии сыграет в Катаре в одной группе с национальными командами Испании, Японии и Коста-Рики.

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