Хавбек ЦСКА Обляков: мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше и должны быть выше
Поделиться
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков подвёл итоги первой половины сезона для армейской команды. По его мнению, ЦСКА недобрал очков и должен занимать более высокое место в турнирной таблице.
«Спасибо всем за слова поддержки и слова критики. Мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше, что должны быть выше. Но футбол в конечном счёте всегда справедлив. Впереди очень нужные нам сборы и 13 туров. Мы обязательно будем лучше и обязательно будем выше. Вместе с вами», — написал Обляков в своём телеграм-канале.
Напомним, ЦСКА набрал 29 очков за 17 матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Армейская команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует в РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит», который набрал 42 очка.
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
13:26
-
13:24
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:08
-
12:59
-
12:56
-
12:47
-
12:44
-
12:31
-
12:24
-
12:16
-
12:16
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:54
-
11:49
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:04
-
11:03
-
11:00
-
10:58
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:14
-
10:13
-
10:11
Партнерский контент