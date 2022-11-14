Хавбек ЦСКА Обляков: мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше и должны быть выше

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков подвёл итоги первой половины сезона для армейской команды. По его мнению, ЦСКА недобрал очков и должен занимать более высокое место в турнирной таблице.

«Спасибо всем за слова поддержки и слова критики. Мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше, что должны быть выше. Но футбол в конечном счёте всегда справедлив. Впереди очень нужные нам сборы и 13 туров. Мы обязательно будем лучше и обязательно будем выше. Вместе с вами», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

Напомним, ЦСКА набрал 29 очков за 17 матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Армейская команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует в РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит», который набрал 42 очка.