Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола встретится с руководством «Манчестер Сити», где расскажет о своих планах в клубе

Гвардиола встретится с руководством «Манчестер Сити», где расскажет о своих планах в клубе
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чей контракт с командой истекает в конце нынешнего сезона, встретится с руководством английского клуба в Абу-Даби, где расскажет им о своих планах на будущее в клубе. Специалист воспользуется паузой на чемпионат мира, чтобы обдумать дальнейшее продолжение карьеры. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Вместе с командой он выиграл 11 трофеев, включая четыре победы в чемпионате Англии. Cейчас горожане, после 14 туров английской Премьер-лиги, набрали в турнире 32 очка и занимают в турнирной таблице второе место, отставая от «Арсенала» на пять очков.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии, июль 2022. Видеоролик:

Новость по теме
Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Брентфордом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022