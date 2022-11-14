Гвардиола встретится с руководством «Манчестер Сити», где расскажет о своих планах в клубе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чей контракт с командой истекает в конце нынешнего сезона, встретится с руководством английского клуба в Абу-Даби, где расскажет им о своих планах на будущее в клубе. Специалист воспользуется паузой на чемпионат мира, чтобы обдумать дальнейшее продолжение карьеры. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Вместе с командой он выиграл 11 трофеев, включая четыре победы в чемпионате Англии. Cейчас горожане, после 14 туров английской Премьер-лиги, набрали в турнире 32 очка и занимают в турнирной таблице второе место, отставая от «Арсенала» на пять очков.

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