Гаэль Ондуа показал фотографию с перелёта в расположение сборной Камеруна для участия в ЧМ
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого есть российский паспорт, показал фотографию из самолёта, который направит его в расположение национальной команды. Сборная Камеруна на чемпионате мира сыграет в одной группе с Швейцарией, Сербией и Бразилией.
«Летим в сборную», — написал Гаэль Ондуа в своём телеграм-канале.
Напомним, Гаэль Ондуа — уроженец Камеруна, который большую часть жизни провёл в России. Он выступал за «Анжи», а сейчас играет за немецкий «Ганновер». Футболист был заинтересован в игре за сборную России, но не получил предложения и решил выступать за сборную Камеруна.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Семь фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре. Видеоролик:
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