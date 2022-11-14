Гаэль Ондуа показал фотографию с перелёта в расположение сборной Камеруна для участия в ЧМ

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого есть российский паспорт, показал фотографию из самолёта, который направит его в расположение национальной команды. Сборная Камеруна на чемпионате мира сыграет в одной группе с Швейцарией, Сербией и Бразилией.

«Летим в сборную», — написал Гаэль Ондуа в своём телеграм-канале.

Напомним, Гаэль Ондуа — уроженец Камеруна, который большую часть жизни провёл в России. Он выступал за «Анжи», а сейчас играет за немецкий «Ганновер». Футболист был заинтересован в игре за сборную России, но не получил предложения и решил выступать за сборную Камеруна.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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