Радимов: ЧМ-2026 пройдёт в Америке. Они постараются сделать так, чтобы нас там не было

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов, заявил, что сборную России не допустят до участия на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Когда нас вернут в футболе? Никто ничего толком не скажет. Следующий чемпионат мира пройдёт в Америке. Давайте объективно, там всё постараются сделать так, чтобы нас не было. Мимо чемпионата Европы мы уже проехали. Нас могут вернуть только после этого, через четыре года.

Исправлять ситуацию придётся всем какое‑то время, со спорта всё это начнётся. Как только СВО закончится, одним из первых турниров, которые проведут, станет Кубок мира по хоккею. Потому что сейчас его отменяют — не хотят шведы, чехи, финны с нами играть. Без них этот Кубок мира тоже неактуален. Играть только нашим, американцам, канадцам? Я считаю, логично», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России по футболу отобралась в стыковые матчи за право игры на чемпионате мира 2022 года в Катаре, однако была отстранена по решению ФИФА и УЕФА. Также национальная команда России не примет участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

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