Сычевой высказался о бомбардирской гонке с Промесом
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой ответил на вопрос по поводу бомбардирской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Напомним, Сычевой забил 14 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата страны и сравнялся по этому показателю с Квинси Промесом из «Спартака».
«Я догнал Промеса в списке бомбардиров? Если честно, даже не смотрел на это. Я просто играю, забиваю, а в конце сезона уже посмотрим, кто достоин быть лучшим бомбардиром», — сказал Владимир Сычевой в видео на YouTube-канале сборной России.
Напомним, Сычевой сыграл за «Оренбург» в РПЛ 15 матчей, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Также на его счету две игры и два забитых мяча в нынешнем розыгрыше Кубка России.
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