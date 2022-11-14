Сычевой высказался о бомбардирской гонке с Промесом

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой ответил на вопрос по поводу бомбардирской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Напомним, Сычевой забил 14 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата страны и сравнялся по этому показателю с Квинси Промесом из «Спартака».

«Я догнал Промеса в списке бомбардиров? Если честно, даже не смотрел на это. Я просто играю, забиваю, а в конце сезона уже посмотрим, кто достоин быть лучшим бомбардиром», — сказал Владимир Сычевой в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, Сычевой сыграл за «Оренбург» в РПЛ 15 матчей, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Также на его счету две игры и два забитых мяча в нынешнем розыгрыше Кубка России.