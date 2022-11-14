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Новиков: Захарян — талантливый парень, он способен заиграть в «Челси»

Новиков: Захарян — талантливый парень, он способен заиграть в «Челси»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков оценил перспективы полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в лондонском «Челси».

«Не думаю, что Арсен стал играть хуже после истории с «Челси». Он нормально выглядит, приносит пользу команде. Да, сейчас за ним активно наблюдают, обсуждают, но это должно ещё больше его мотивировать.

Арсен — талантливый парень! Впереди есть полгода, чтобы прибавить в своей игре и остаться в поле зрения «Челси». Уверен, что Захарян способен заиграть в лондонском клубе. Он спокойно может выступать на любом уровне. В этом у меня нет никаких сомнений», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Летом этого года появилась информация, что Захарян мог перейти в «Челси», однако трансфер сорвался из-за экономических санкций, наложенных Великобританией на Россию. По словам полузащитника «Динамо», переговоры о его переходе в «Челси» зимой продолжаются.

В текущем сезона на счету 19-летнего полузащитника три гола и шесть голевых передач в 20 сыгранных матчах.

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