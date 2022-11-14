Романо: «Челси» полностью доверяет Грэму Поттеру. Клуб идёт на восьмом месте в АПЛ

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер пользуется полной поддержкой от руководства клуба. Долгосрочный проект синих только начался и в команде считают, что специалисту нужно время, а сам он идеально подходит для этой работы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

47-летний Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года: лондонский клуб выкупил его контракт у «Брайтона». В 14 матчах английской Премьер-лиги «Челси» набрал 21 очко и занимает в турнирной таблице восьмое место. Примечательно, что столько же очков у бывшей команды Поттера, но «Брайтон» расположился строчкой выше из-за лучшей разницы дополнительных показателей.

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