NOS: Гакпо назвал «Манчестер Сити» клубом, где он хочет играть. У него 13+17 в 24 матчах
Поделиться
Нападающий ПСВ Коди Гакпо рассматривает «Манчестер Сити» как один из клубов, в котором он хотел бы продолжить свою карьеру. Об этом сообщает NOS.nl.
23-летний Коди Гакпо — воспитанник ПСВ. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет большой интерес к подписанию футболиста сборной Нидерландов.
По сведениям источника, Коди Гакпо в окончательном варианте выберет команду, которая будет лучше всего подходить для его развития как футболиста.
Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
13:26
-
13:24
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:08
-
12:59
-
12:56
-
12:47
-
12:44
-
12:31
-
12:24
-
12:16
-
12:16
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:54
-
11:49
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:04
-
11:03
-
11:00
-
10:58
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:14
-
10:13
-
10:11
Партнерский контент