NOS: Гакпо назвал «Манчестер Сити» клубом, где он хочет играть. У него 13+17 в 24 матчах

Нападающий ПСВ Коди Гакпо рассматривает «Манчестер Сити» как один из клубов, в котором он хотел бы продолжить свою карьеру. Об этом сообщает NOS.nl.

23-летний Коди Гакпо — воспитанник ПСВ. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет большой интерес к подписанию футболиста сборной Нидерландов.

По сведениям источника, Коди Гакпо в окончательном варианте выберет команду, которая будет лучше всего подходить для его развития как футболиста.

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