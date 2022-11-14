Литвинов: празднования после вызова в сборную не было. Нужно доказать, что готов остаться

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о том, как узнал о вызове в национальную сборную России на ноябрьские товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Узнал о вызове из соцсетей. Конечно, был счастлив и рад этому. Я сразу созвонился с родителями, они поздравили меня. Но такого празднования, как у игроков сборной Бразилии, не было. Впереди осталось самое тяжёлое, нужно доказать, что готов остаться здесь. В сборной тут всё дисциплинировано», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

21-летний защитник сыграл в 17 матчах за московский клуб в текущем сезоне во всех турнирах. Литвинов забил один гол и сделал одну результативную передачу. Игрок «Спартака» может дебютировать в составе сборной России.