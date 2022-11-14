Игрок «Спартака» Литвинов высказался о дебютном вызове в сборную России

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о дебютном вызове в сборную России по футболу. Напомним, в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора наша национальная команда проведёт два товарищеских матча — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

«Самое главное для сборной России — побеждать. Будем настраиваться на товарищеские игры, будем настраивать связи. Много новых игроков, в том числе и я, будем знакомиться.

С кем не был знаком, уже пообщались, познакомились. С кем? С Фоминым, с ребятами из «Динамо». Обидно, что ему не удалось побить рекорд, но 17 пенальти — это хороший результат», — передаёт слова Руслана Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.