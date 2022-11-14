Литвинов: с Карпиным личной беседы не было, но уже успел познакомиться с требованиям
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов высказался о знакомстве с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
«Не было личной беседы с Карпиным, не успели пообщаться. Я успел уже познакомиться с его требованиями, но сложного ничего не было», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
21-летний Литвинов впервые попал в заявку сборной России на матчи. Команде Валерия Карпина 17 ноября предстоит сыграть с Таджикистаном, а 20 ноября она встретится с Узбекистаном. Обе встречи пройдут на выезде.
В нынешнем сезоне Литвинов в 17 матчах за «Спартак» во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.
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