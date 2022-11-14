Руслан Литвинов: сборная России должна играть. Если нас выключить, будет тяжело

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России по футболу. Напомним, в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора наша национальная команда проведёт два товарищеских матча — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).
«Узбекистан — хорошая команда. У них есть звезда — Шомуродов. Неважно, какой у нас соперник, нужно выигрывать. Надо выкладываться не на 100%, а на 110, потому что все уже научились играть в футбол.
Как бы мы смотрелись в Азии? Я думаю, что со временем будет понятно. Сейчас товарищеские матчи важны, сборная должна играть. Если нас выключить, будет тяжело.
Готов ли я играть две товарищеские игры? Сейчас я полностью восстановился. Да, тяжело было играть игры с «Сочи» и «Локомотивом», они привели меня в тонус», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 14 ноября 2022
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