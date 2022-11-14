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Андрей Мостовой: лучше играть официальные матчи в Азии, чем проводить товарищеские игры

Андрей Мостовой: лучше играть официальные матчи в Азии, чем проводить товарищеские игры
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

«Настроение перед азиатским турне? Нормальное, хорошее настроение. Приятно в сборную приезжать, когда тебя вызывают. Сейчас будет две игры, тогда была одна — делаем шаг вперёд.

Переход сборной в Азиатскую конфедерацию футбола? Всё зависит от ситуации. Лучше играть официальные игры в Азии, чем просто проводить товарищеские игры. Клубам тоже надо? Тяжело ответить», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сборная России дисквалифицирована ФИФА и УЕФА с марта 2022 года на неопределённое время. Национальные команды и клубы из России не могут принимать участие в международных турнирах и матчах.

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