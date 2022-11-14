Андрей Мостовой: обратные замены? Неприятно, но у меня уже иммунитет

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, как относится к обратным заменам в матчах сине-бело-голубых и национальной команды.
«Обратные замены? У меня уже иммунитет. Неприятно, когда тебя обратно меняют. Это решение тренера. Были неприятные эмоции, но всю эту ситуацию мы уже решили. Если ты внутри себя относишься равнодушно к тому, что тебя обратно меняют — это неправильно», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Мостовой был заменён бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в матче со Словакией (1:2) после того, как ранее вышел на замену. В такой же ситуации футболист оказался и в «Зените» в матче с «Крыльями Советов» (2:1), когда главный тренер петербуржцев Сергей Семак также убрал Мостового с поля, ранее выпустив его.
- 14 ноября 2022
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