Андрей Мостовой: Карпин называет меня «жиробасик». Могу в ответ сказать, что он тощий

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о прозвище, которое ему присвоил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
«Ритуал для новичков сборной? Выдержать шутки от главного тренера. Шутки Карпина? Он всегда называет меня «жиробасик». Это с Кипра ещё пошло. Все знают, что у тренера всё хорошо с юмором.
Ответные шутки? Он нормально к этому относится. Могу в ответ сказать ему, что он тощий? Можно!» — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
25-летний Мостовой впервые был вызван в расположение сборной России в октябре 2020 года. В 11 матчах за команду он забил один гол.
Сборной России 17 ноября предстоит провести товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана. Обе встречи пройдут на выезде.
- 14 ноября 2022
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