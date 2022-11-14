Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: Александр Мостовой в качестве тренера «Зенита»? Думаю, без шансов

Андрей Мостовой: Александр Мостовой в качестве тренера «Зенита»? Думаю, без шансов
Комментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой считает, что у бывшего российского футболиста Александра Мостового нет шансов возглавить клуб из Санкт-Петербурга.

«Александр Мостовой в качестве тренера «Зенита»? Думаю, без шансов», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

25-летний Мостовой впервые был вызван в расположение сборной России в октябре 2020 года. В 11 матчах за команду он забил один гол.

Сборной России 17 ноября предстоит провести товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана. Обе встречи пройдут на выезде.

В нынешнем сезоне Мостовой в 22 матчах во всех турнирах за «Зенит» забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Новость по теме
Андрей Мостовой: Карпин называет меня «жиробасик». Могу в ответ сказать, что он тощий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022