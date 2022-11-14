Андрей Мостовой: Александр Мостовой в качестве тренера «Зенита»? Думаю, без шансов

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой считает, что у бывшего российского футболиста Александра Мостового нет шансов возглавить клуб из Санкт-Петербурга.

«Александр Мостовой в качестве тренера «Зенита»? Думаю, без шансов», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

25-летний Мостовой впервые был вызван в расположение сборной России в октябре 2020 года. В 11 матчах за команду он забил один гол.



Сборной России 17 ноября предстоит провести товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана. Обе встречи пройдут на выезде.

В нынешнем сезоне Мостовой в 22 матчах во всех турнирах за «Зенит» забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.