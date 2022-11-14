Тренер вратарей Кафанов: вопрос о невызове Сафонова в сборную после неудачных игр не стоял
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталией Кафанов прокомментировал вызов в национальную команду голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
«У каждого вратаря есть право на ошибку. Прошлым сезоном Сафонов доказал, что у него есть право на вызов, не смотря на его ошибки в матчах. Поэтому вопрос о невызове Сафонова после неудачных игр не стоял», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Матвей Сафонов в текущем сезоне сыграл 19 матчей за «Краснодар» в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, в которых пропустил 31 мяч. Несмотря на неудачную серию игр, 23-летний голкипер был вызван в сборную на ноябрьские сборы национальной команды и товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.
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