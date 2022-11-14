Игрок «Спартака» Литвинов рассказал о самом экзотичном сопернике в карьере

Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов назвал самого экзотичного соперника в карьере. Им стал соперник из Китая.
«Самый экзотичный соперник за карьеру? Наверное, Китай. Мы с молодёжной командой «Спартака» ездили в Китай. Тогда как раз погодные условия сыграли роль, очень тяжело было играть. Разница во времени, в климате. Была высокая влажность и очень жарко. Уже на разминке ты можешь снять с себя кофту, носки и выжимать», — предаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
21-летний Литвинов впервые попал в заявку сборной России на матчи. Команде Валерия Карпина 17 ноября предстоит сыграть с Таджикистаном, а 20 ноября она встретится с Узбекистаном. Обе встречи пройдут на выезде.
В нынешнем сезоне Литвинов в 17 матчах за «Спартак» во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.
- 14 ноября 2022
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