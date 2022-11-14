Андрей Мостовой объяснил, почему Карпин вызвал в сборную России двоих игроков «Зенита»

Футболист сборной России Андрей Мостовой рассказал, почему в этот раз Валерий Карпин вызвал всего двоих игроков «Зенита» в национальную команду. По его словам, такое решение было принято из-за нехватки практики россиян в клубе.



«Карпин вызывает мало зенитовцев в сборную? Валерий Карпин сказал, что те, кто играет, и будут вызываться. Сейчас в «Зените» такой момент, что мало русских играет. Реакция зенитовских ребят на невыход и что мало играют? Тяжело, я в такой же ситуации был. Если есть шанс, надо за него цепляться», — передаёт слова Андрея Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора национальная команда России проведёт два товарищеских матча — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).