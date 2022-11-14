Литвинов: если в сборной попросят спеть песню, исполню «Знаешь ли ты»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, вызванный в расположение сборной России, рассказал, что на посвящении в команде может исполнить песню МакSим — «Знаешь ли ты», являющейся одной из любимых композиций в спартаковских кругах.

В «Спартаке» есть тимбилдинг. Могут ли Соболев и Джикия попросить что-то исполнить после первого матча за сборную? Надеюсь, обойдётся без этого, но в любом случае придётся проставляться. Конечно, тяжело отказаться. Что бы исполнил? Наверное, «Знаешь ли ты»», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

21-летний Литвинов впервые попал в заявку сборной России на матчи. Команде Валерия Карпина 17 ноября предстоит сыграть с Таджикистаном, а 20 ноября она встретится с Узбекистаном. Обе встречи пройдут на выезде.



В нынешнем сезоне Литвинов в 17 матчах за «Спартак» во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.